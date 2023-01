A sollecitare il Premio Nobel ad Eugenio Montale fu il rettore Carlo Bo

URBINO

L’Accademia Reale Svedese ha aperto uno dei suoi archivi, quello relativo ai premi Nobel del 1972. Cosa si scopre? Che Carlo Bo, critico letterario e magnifico rettore dell’allora Libera Università di Urbino (che oggi porta il suo nome, da statale) sponsorizzò la candidatura di Eugenio Montale.

Ma il poeta genovese (1896 - 1981) non ricevette il riconoscimento, che in quell’anno fu assegnato allo scrittore tedesco Heinrich Böll (1917 - 1985), autore di Foto di gruppo con signora. Il ruolo di Carlo Bo nel sollecitare l’assegnazione ad Eugenio Montale (suo amico dall’epoca del Cafè delle Giubbe Rosse a Firenze, negli anni dell’Ermetismo, il cui Manifesto venne scritto proprio da Carlo Bo) fu probabilmente decisivo in seguito, nel 1975, ma i documenti di quell’anno sono secretati. Tra i candidati del 1972 c’era anche la svedese Astrid Lindgren (1907-2002), autrice del popolarissimo “Pippi Calzelunghe”. Nel 2025 ne sapremo di più. Ma già da ora c’è una traccia.

Giovanni Lani