“A spass ti vigle“ ci si diverte

“A spass ti vigle“ (“A spasso per i vicoli“) si ripresenta all’appuntamento con l’autunno. Prosegue oggi, infatti, nei vicoli del paesino di Montemontanaro, a un paio di chilometri da Montefelcino, la diciannovesima edizione di questa suggestiva rassegna di colori, sapori e malinconie della stagione che precede l’inverno, alla quale ogni anno lavorano decine e decine di appassionati volontari (www.aspasstivigle.com).

Da vedere e da gustare ci saranno, tra le altre cose, le animazioni per i bambini, il maialino allo spiedo, gli asinelli che porteranno a spasso i più piccoli nella campagna intorno al paese (domani), gare di tiro con l’arco e molto altro.

Il via della seconda giornata stamattina alle 10, con l’apertura del mercatino e delle locande (queste ultime alle 12); giochi e animazioni per i bambini, passeggiate in campagna in groppa agli asinelli. Per le locande ci si può prenotare al numero 339 6739997; 100 i posti al coperto, tra i piatti da gustare la crescia al rosmarino e quella coi ciccioli; musica per tutti i gusti.

Sono garantiti posti al coperto anche in caso di pioggia e l’entrata è libera.

a. b.