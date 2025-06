"A spasso nel Castello". Una serata tra cibo e storia

Torna anche quest’anno con la 12ª edizione la cena itinerante "A spasso nel Castello", oggi, a partire dalle 19.30 a Montemaggiore. L’evento, promosso dalla locale Pro loco, con il patrocinio del Comune di Colli al Metauro, punta a valorizzare il territorio e la sua cultura enogastronomica, esaltandone le peculiarità storiche come località caratteristica della Seconda Guerra Mondiale.

La prima novità di quest’anno sarà la collaborazione con la Cantina Mariotti, main sponsor dell’iniziativa che con i suoi vini, accompagnerà le pietanze preparate durante la serata, in cui sarà possibile gustare una cena completa (dall’antipasto al dessert), servita nei luoghi più panoramici del centro storico di Montemaggiore. Altra novità la collaborazione con l’associazione Ais, l’associazione dei sommelier: i vini saranno abbinati, spiegati e serviti da esperti sommelier.

Si partirà da piazza Italia con l’antipasto, gestito dalla squadra del Circolo Acli di Villanova e qui, altra novità, ci sarà la collaborazione con la vicina Pro loco di Cartoceto che farà assaggiare ai partecipanti il pregiato olio Dop. Salendo la scalinata della Torre civica, gli ospiti saranno accolti dai ‘polentari’ di San Costanzo che proporranno la loro pietanza; una dopo l’altra seguiranno tutte le altre portate, fino ad arrivare alla conclusione con il dessert, servito in piazza Bramante. L’ingresso al centro storico sarà libero per agevolare le attività esistenti. Chi non vorrà approfittare della proposta del menù (tutto compreso), potrà fare una passeggiata nel centro storico e fermarsi a sorseggiare una bevanda al bar allestito dalla Pro loco. Tutte le portate saranno proposte anche senza glutine (prenotazione al 347.1094355) e, per una maggiore inclusività, sarà prevista un’entrata facilitata per le persone con difficoltà motorie. Durante la cena, in consolle ci sarà il dj Emidio Rossi.

Dalle 22.30 musica disco proposta dal dj Mattia Occhialini e dal vocalist Nicola Malerba: piazza Bramante si trasformerà in una vera e propria discoteca a cielo aperto.

Il Museo storico del fiume Metauro, importante testimonianza degli eventi legati alla Seconda Guerra mondiale e del passaggio di Winston Churchill a Montemaggiore sarà aperto dalle ore 18.30 alle 20, avvalendosi della presenza della sua direttrice Marta Marchetti. Sarà disponibile anche una navetta che partirà dalle 19 dalla piazza di Villanova e che continuerà il servizio fino alle ore 00.30 del 29 giugno.

Luigi Diotalevi