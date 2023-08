"A spasso nell'Opera di Rossini a Pesaro: le lezioni dal vivo"

In occasione Rof, Sistema Museo organizza visite guidate al Museo Nazionale Rossini.

Le visite “A spasso nell’Opera“ sono rivolte agli spettatori del Rof, ma anche a tutti coloro che desiderano conoscere e avvicinarsi ai capolavori del grande compositore. Le visite saranno sempre alle ore 16e si comincia lunedì 14 con “Eduardo e Cristina“, 39ª opera del catalogo operistico rossiniano, nell’edizione critica della Fondazione Rossini, scelta dal Rof per inaugurare l’edizione di quest’anno. Si andrà alla scoperta della genesi e della storia del dramma in due atti, rappresentato per la prima volta nel 1819 al Teatro San Benedetto di Venezia.

l. d.