"A Stoccolma non trovo neanche due ciabattine"

Qui Svezia a voi Marche. Ho tante cose da raccontarvi e sto facendo anche un po’ di ricerca visto che, nemmeno a farlo apposta, il minimalismo nella moda sta tornando. Non in maniera prepotente ma si sta insinuando nelle collezioni che abbiamo visto presentate le scorse settimane. Un po’ come lo stesso stile scandinavo, con la sua estetica morbida.

Ma prima voglio sollevare una questione: in Svezia non vendono le ciabatte in gomma. Non le ho trovate a Stoccolma e nemmeno a Uppsala. Ah, manco in aereoporto. Mi è sorto anche il dubbio che non si chiamassero così, ovviamente in inglese e in traduzione verso lo svedese. Quindi mi chiedo ok, non è stagione calda. Ok, non siamo a Tenerife. Ma in piscina o palestra, ma anche sotto la doccia, come fanno? Ecco, secondo me ci sono i presupposti per avviare un interessante business.

Ciò detto parliamo di moda. Ancora non voglio sbilanciarmi troppo su quella local perché non l’ho vista abbastanza nella sua purezza, considerando il mix cosmopolita che transita e vive qua e anche i brand globali che circolano. Ecco perché ho osservato la città vecchia di Stoccolma e i villaggi nel tragitto dove risplendono écru, azzurri intensi e tinte senape. Ma ne parleremo poi perché c’è una cosa che a me sta letteralmente rapendo: il cielo. Grazie al calza scarpe direte voi. Sì, ma non è così scontato perché non sono nell’area dell’Aurora Boreale e nonostante ciò resto pietrificato quando alzo gli occhi e vedo questo grigio e verde che si amalgamano e brillano grazie ad un punta di bianco e un ricordo di blu navy. Che bellezza.

Nonostante la voglia, essendo qui, di rileggere Pippi Calzelunghe mi sto gustando Fellowship Point di Alice Elliot Dark (Nne edizioni) e se lo finirete scoprirete una sorpresa. Profumo? Sarò banale ma la cannella in accordo con il burro ed un punta di aneto. Esiste, non so.

