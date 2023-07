A suonare sono i bambini Ad applaudire gli adulti

Oggi alle ore 21, l’Ente Concerti di Pesaro ospita all’interno del cartellone di Miralteatro d’Estate l’Orchestra di LiberaMusica diretta per l’occasione da Daniele Rossi. Sul palco dell’Anfiteatro del Parco Miralfiore di Pesaro sarà protagonista un ensemble formato da bambini tra i 6 e i 13 anni, accompagnati da insegnanti, educatori e volontari dell’associazione di promozione sociale pesarese.

Il concerto, intitolato Children’s corner – La musica la fanno i bambini –, vede in programma brani tratti da repertorio classico, in un viaggio musicale tra i temi dei più famosi autori del ‘700, ‘800 e ‘900. Il presidente dell’Ente Concerti Marta Mancini ricorda che "l’Ente promuove e sostiene con convinzione da oltre sessanta anni l’educazione, la ricerca e la produzione musicale a tutti i livelli, con particolare attenzione alle formazioni di giovani esecutori. E’ per noi un grande piacere ospitare il Children’s corner e offrire a tanti giovanissimi musicisti la possibilità di esibirsi insieme su uno dei palchi estivi più belli della città".

Sin dalla sua fondazione nel 2015 LiberaMusica ha come obiettivo quello di dare a ciascuno la possibilità di avvicinarsi allo studio e all’esperienza del fare musica insieme, progettando percorsi di educazione musicali basati sull’inclusione sociale. Biglietti posto unico 5 euro (bambini gratis fino a 6 anni). Biglietteria Parco Miralfiore dalle ore 20 ingresso via Respighi (334 3193717).

l. d.