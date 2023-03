A tavola in 2500: 400 litri di sugo

Oltre 2.500 persone, 10 caldare di sugo, per un totale di 400 litri, e tre quintali e mezzo di spaghetti. Numeri ragguardevoli per la 75esima edizione della ‘Spaghettata’, che domenica ha animato il centro di Mondolfo, grazie ad un mix vincente tra tradizione gastronomica, sport e spettacoli. Coinvolti nell’organizzazione, sotto la regia di Giampiero Spallacci, presidente di Avis Servizi e di Walter Morbidelli, presidente di Avis, tantissimi volontari anche di altre associazioni: Omphaloso Autismo e Famiglie, Uisp, Caraffa Sport&Run, Croce Rossa, Protezione civile e Avis Mondolfo Bikers. E proprio alla squadra di volontari è andato il primo, grande, ringraziamento del sindaco Nicola Barbieri. Determinanti anche le iniziative sportive: la Cicloturistica Valle dei Tufi con ben 300 bikers, e la ‘Camminata per la Vita’, con 1.670 podisti.