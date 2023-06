A Tavullia novanta richieste per iscrivere i bimbi ai centri estivi "Soddisfatte tutte le domande"

Anche quest’anno il Comune di Tavullia riesce a soddisfare tutte le domande delle famiglie che chiedevano di iscrivere i propri figli ai Centri estivi. Sono una novantina le richieste che hanno trovato risposta grazie ai servizi e alle numerose attività ludiche, ricreative e sportive offerte dalle strutture presenti sul territorio che si avvalgono di personale formato e qualificato. Il Centro estivo piscina Pian del Bruscolo (da Giugno a Settembre) rivolto ai bambini che frequentano la scuola per l’infanzia, la primaria e le medie, il Centro estivo alla scuola Regina Reginella di Montecchio (dal 3 al 28 Luglio) per i bambini delle scuole per l’infanzia e primaria in cui ci sono dieci posti assegnati per le famiglie tavulliesi e le due nuove strutture gestite dall’Auser: il Centro estivo Babylandia presso la scuola primaria di Tavullia (dal 3 al 28 Luglio) destinato ai bambini della scuola dell’infanzia ed il Centro estivo bambini summer camp a Base Tavullia (dal 3 al 28 Luglio) per gli alunni della scuola primaria.

"Siamo molto soddisfatti perché anche quest’anno riusciamo a venire incontro alle esigenze delle oltre 90 famiglie tavulliesi che hanno richiesto di iscrivere i propri figli ai Centri estivi - spiegano la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci e l’assessore ai Servizi educativi Laura Macchini – Nella definizione dell’offerta educativa ci siamo basati sul fabbisogno degli anni precedenti programmando i servizi in maniera integrata con gli altri territori dell’Unione Pian del Bruscolo. Rispetto al 2022 abbiamo quattro Centri invece di tre ed abbiamo trasferito le attività che prima si tenevano alla scuola dell’infanzia ‘Nascondino’ alla scuola primaria di Tavullia perché alla ‘Nascondino’ sono in corso i lavori di adeguamento dei locali per rendere la struttura pronta ad accogliere il Polo scolastico 0-6: un progetto realizzato in collaborazione con l’istituto comprensivo ‘Giovanni Paolo II’ di Vallefoglia che dal prossimo anno scolastico porterà nello stesso plesso i bambini della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido garantendo un’adeguata continuità educativa alla fascia 0-6 anni favorendo uno sviluppo armonico e globale del bambini nell’area relazionale, psicomotoria, emotiva, cognitiva e comunicativa. Tornando ai Centri estivi ringraziamo le educatrici e le associazioni per la collaborazione".