A teatro la storia di un ’No’: si deve avere il coraggio di dirlo

Storia di un no. E’ lo spettacolo teatrale a cui alcuni classi hanno avuto la possibilità di assistere al Teatro Sperimentale. La protagonista è Martina, una ragazza che inizia una relazione con un coetaneo, Alessandro. Ben presto la relazione si trasforma in qualcosa di “tossico”: Alessandro controlla Martina, è geloso, possessivo, la tratta come un oggetto, ha paura che lei lo tradisca. Dopo un po’ di tempo Martina finalmente riesce a dire NO ed a fermare tutto quello che la opprimeva. Lo spettacolo ci ha fatto riflettere sul fatto come un NO, non facile da pronunciare, a volte possa cambiare la tua vita e le scelte che facciamo. Il no a volte ci spaventa, abbiamo paura di deludere, di ferire e allora lasciamo fare o accettiamo le cose così, ad esempio una situazione scomoda in cui ci troviamo a causa di brutte amicizie o una relazione che non abbiamo mai desiderato, o che non ci rende felici, senza però accorgerci che in questo modo ci facciamo del male da soli.

Bisogna essere capaci di dire no, di accettare le emozioni senza nasconderle e farle invece uscire come un fiume di colori. Una frase molto significativa che è stata citata nello spettacolo è stata: "Per parlare di emozioni bisogna essere disposti a parlare di tutto". Ciò significa che per esprimere le proprie emozioni non ci devono essere limiti, bisogna dire tutto senza alcuna vergogna perché in fondo tutti, maschi e femmine, proviamo le stesse emozioni anche se magari con diversa intensità. Alla fine dello spettacolo abbiamo fatto qualche domanda agli attori, una “intervista”. Abbiamo chiesto se c’era effettivamente un modo per dire di no quando qualcosa non ci piace; gli attori hanno risposto che non è assolutamente facile però bisogna trovare la forza di esprimersi prima che sia troppo tardi. Bisogna saper trovare il coraggio di mostrare le proprie opinioni o di chiedere aiuto a qualcuno. Una cosa molto importante è che ognuno di noi "protegga" la propria vita (magari con qualche “NO”in più) da relazioni /situazioni tossiche e, anche se a volte i NO possono far rimanere male, almeno ci tengono lontani da egoismo e cattiveria.

Margherita Fedi, Alessio Andrisani, Giacomo Cecchini, Lara Lippa 3 E