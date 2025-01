A teatro le note dell’orchestra femminile di Auschwitz

I prossimi appuntamenti di gennaio, organizzati dall’amministrazione comunale, in città per continuare a riflettere sulla Shoah sono almeno tre. Questasera, alle 21, si terrà al Teatro Rossini “Eravamo il suono - La storia dell’orchestra femminile di Auschwitz”. Il concerto spettacolo dell’Orchestra Olimpia è tratto dall’omonimo libro di Matteo Corradini, con l’attrice Clio Gaudenzi e la regia di Valeria Fornoni. Attraverso la musica dell’Orchestra Olimpia, diretta da Francesca Perrotta e la recitazione di Gaudenzi, rivive in scena l’esperienza di otto orchestrali, fino a quel momento lontane e sconosciute tra loro, che si ritrovano l’una davanti all’altra in una realtà dolorosa – Auschwitz, nell’anno 1944 – dove lo spazio e il tempo sembrano sospesi e la musica è una possibilità per non morire. Otto figure indimenticabili, tra le quali anche una illustre musicista, Alma Rosè, nipote del celebre Gustav Mahler, che diresse l’orchestra del campo fino alla sua misteriosa morte.

Mercoledì 29 gennaio, ore 9.15, al teatro sperimentale sarà di scena lo spettacolo “E per questo resisto - Voci e musiche per ricordare la Shoah” una narrazione in musica che racconta la Shoah attraverso le testimonianze di ragazzi e ragazze. Di Associazione Caotica e Flexus Band; testi e regia di Alessia Canducci.

Venerdì 31 gennaio alle ore 18.00 in biblioteca alla Bobbato “Fotografare la Shoah - Comprendere le immagini della distruzione degli ebrei” (Torino, Einaudi, 2025). All’incontro parteciperanno l’autrice Laura Fontana e lo storico Daniele Susini; a cura di Archivio di Stato e ISCOP, Biblioteca Bobbato.