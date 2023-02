A teatro rivive la memoria della Shoah

‘Una valle che non dimentica: luoghi, note e voci di Memoria’, è il titolo dell’iniziativa che si terrà domani dalle 9 alle 12 al teatro Angel Dal Foco di Pergola, organizzata dal liceo scientifico ‘Torelli’ della città dei Bronzi con lo Spi-Cgil di Pesaro. "Si tratta – evidenziano Marzia Leprini, docente di filosofia e storia del liceo pergolese, e Lilli Gargamelli, segretaria dello Spi-Cgil, referenti del progetto – di un evento per promuovere la memoria della Shoah mediante canti, testi, testimonianze e immagini. Che intende ricostruire il clima storico, culturale e politico locale che fece da sfondo ai mesi di clandestinità degli ebrei, italiani e stranieri, che abitarono e transitarono a Pergola, per promuovere il valore della grande solidarietà maturata in quel contesto".

s.fr.