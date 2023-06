A Terre Roveresche un’estate da 30 e lode

‘#Nelle quattro terre belle, meraviglie a cielo aperto’ è lo slogan del ricco calendario di eventi 2023 previsti da qui ad ottobre, organizzati dal Comune di Terre Roversche e dalle realtà sportive, ricreative e culturali facenti parte dell’Assemblea delle Associazioni, guidata da Valter Boiani. Oltre 30 manifestazioni, a cui si aggiungeranno a breve spettacoli per bambini e altri progetti in corso di definizione. "L’Officina degli Artisti a Orciano (con le rassegne ‘FemArt’, ‘Percorsi’, ed ‘Extempora’) e la Pro Art a Piagge (con ‘Artesia’ e ‘Terre di Lubacaria’) organizzano sei appuntamenti artistici, con mostre e collettive d’autore, iniziative legate alla poesia, estemporanee d’arte e di fotografia amatoriale – evidenzia l’assessore alla cultura e al turismo Claudio Patregnani -. Le associazioni Nuvola con ‘Amici di Vally’ e ‘Notte di Note’ il 22 e 23 luglio; e SMAC con ‘Star Roveresche’ il 29 luglio e ‘Serata Medley’ il 5 agosto, promuoveranno, invece, quattro serate dedicate alle 7 note, con ricavato in beneficenza, che si svolgeranno a Orciano.

E sempre a Orciano, il 30 luglio in piazza Garibaldi, si terrà un concerto del corpo bandistico ‘Garavini’". Patregnani aggiunge: "Saranno cinque le serate di teatro amatoriale dislocate nei vari municipi: il ‘Teatro Accademia’ di Pesaro a Barchi (30 giugno), ‘La Piccola Ribalta’ di Pesaro a San Giorgio (7 luglio), ‘Il Guitto’ di Fano a Orciano (14 luglio), la ‘Compagnia Filarmonico Drammatica’ di Macerata a Piagge (21 luglio) e per finire i ‘Teatranti’ nella loro San Giorgio (4 agosto)". A ciò si aggiungono quattro eventi sportivi diffusi sul territorio: "A partite – riprende Patregnani – da quello di calcio a scopo benefico organizzato negli impianti sportivi di San Giorgio (17 giugno); per proseguire con la 42esima podistica in notturna ‘Caccia alla Rana’ sul classico circuito Barchi-Mondavio-Orciano-Barchi (24 giugno); e poi con ‘Insieme per lo Sport’ al centro ‘Pieve Canneti’ di Orciano (1 e 2 luglio); e la ‘24 Ore di Calcetto’ nella pista polivalente di Piagge (2930 luglio)".

Tra le serate da non perdere, l’assessore inserisce anche quella del "15 luglio al Palazzo di Montebello, teatro di una tappa del XX Festival di musica antica ‘Musicae Amoeni Loci’ e poi, in agosto, la ‘Tavalta sul Castel’ di Barchi (il giorno 6); il 16 e 17, a Orciano, il ‘Mercato antico di San Rocco’, e il 18, alla Rotonda dell’Infinito di Barchi, l’appuntamento con ‘Terre Sonore’". Il programma completo sarà a breve sul sito web comunale.

Sandro Franceschetti