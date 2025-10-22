A tu per tu con gli orsi. Meliffi conquista il Canada

Dall’antica Casteldurante allo sconfinato Canada la differenza è notevole ma Giacomo Meliffi, di professione alpinista e guida Alpina, membro del team nazionale Eagle Team del Cai, non si è fatto scoraggiare e per la sua avventura si è mosso a piedi, in idrovolante, in canoa e -ovviamente- arrampicando. Tutto pur di aprire una nuova via. Classe 95, Meliffi ha vissuto a Urbania fino a 21 anni poi la sua passione lo ha portato ad esplorare le Alpi prima e poi le pareti di tutto il mondo. Ora è di base in Val d’Ossola ma ogni volta che può torna a Urbania. Assieme a tre compagni d’avventura (Dario Eynard, David Bacci ed Enrico Vitelli) ha affrontato la parte più selvaggia del Canada con una spedizione alpinistica e scientifica aprendo una nuova via sulla parete di Middle Huey Spire tra le torri granitiche del Cirque of Unclimbables, nel parco nazionale del Nahanni.

"Ci siamo fatti portare all’ interno del parco nazionale del Nahanni con un idrovolante - racconta Meliffi - per poi scalare le pareti del Cirque of Unclimbables. Siamo rimasti 15 giorni sotto le pareti preparando l’assalto alla vetta poi sfruttando una finestra di meteo favorevole in due giorni abbiamo prima attrezzato gran parte della via con 20 ore di lavoro in parete, poi -dopo cinque ore di riposo- con altre 16 ore di scalata abbiamo raggiunto la cima. La nuova via è stata chiamata Yukon Gold, perché se all’inizio la roccia era più rotta di quello che ci aspettavamo, gli ultimi tiri erano invece in una roccia perfetta e ci siamo sentiti come quei cercatori d’oro che perseverano e solo alla fine trovano quello che stavano cercando". Meliffi e soci si sono concessi anche la vetta di altre due pareti scalate, tra cui la Torre Fiore di Loro, uni dei simboli del Canada. Da lì hanno preso un campione di roccia per conto dell’Università di Bologna ed ha avuto inizio la seconda parte della spedizione: "Per uscire dal parco abbiamo poi percorso i 500km che ci dividevano dalla civiltà via fiume con dei kayak gonfiabili in 11 giorni, raccogliendo sulle montagne e in dei punti strategici del fiume, dei campioni di sabbia e roccia per datare l’ era geologica della catena Mackenzie. Questo studio verrà poi portato avanti dall’Università di Bologna. Siamo rimasti all’ interno del parco per 25 giorni in totale autonomia ed è stato bellissimo. Abbiamo camminato per chilometri con zaini pesantissimi, affrontato le rapide delle Virginia Falls in kayak e ho avuto anche un incontro ravvicinato con l’orso. Quando piantavamo la tenda vedevamo sempre delle impronte finchè una sera non mi si è presentato davanti a nemmeno cinque metri, appena ho fatto notare la mia presenza è scappato".

Andrea Angelini