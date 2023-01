A tu per tu con un branco di 7 lupi sotto casa

Una passeggiata nei boschi sotto casa, come ne aveva fatte tante, altre volte. Sabato mattina, 8.30 circa. All’improvviso il suo cane, Max, un pastore maremmano di sette anni, parte e si incontra a poche decine di metri da lui con un lupo, appartenente a un branco di sette, che stanno scorrazzando in quel punto, vicino al convento delle suore, nei boschi di Cartoceto.

E’ l’avventura toccata a Fabio Servici, 49 anni, operaio. L’uomo abita lì vicino, e questo incontro ravvicinato – una ventina di metri dal branco – lo ha un po’ inquietato. Quando è riuscito a tranquillizzarsi, ha filmato il tutto col cellulare e lo ha postato in rete.

Nel video si vede che il pastore maremmano ha sempre un atteggiamento non aggressivo verso i lupi, idem loro con lui. Sembra quasi che giochino, anche se i lupi sono molto più guardinghi. All’inizio il cane viene inseguito da una coppia, e quando questi si accorgono che lui torna verso il padrone si fermano, e lo controllano da distanza. Poi il cane torna verso di loro, fa avanti e indietro tra il branco e il padrone. Abbaia ma sembra avere un atteggiamento di divertimento. I lupi lo controllano da distanza. Alcuni di loro poi si allontanano. Ce n’è solo uno che resta fermo, a debita distanza, a monitorare la situazione. Comunque, non c’è mai scontro.

"Per qualche attimo ho avuto paura – dice Fabio Servici – ma quando ho visto che il mio Max stava quasi giocando, mi sono tranquillizzato e ho filmato tutto col cellulare. In effetti il mio cane non doveva difendere nessun territorio, eravamo all’esterno, forse per questo non ha attaccato ed ha continuato come a giocare". Poi il 49enne, mentre fa il video, conta il branco: è composto di sette unità.

Aggiunge Servici, il giorno dopo: "Credo che i lupi stiano diventando troppi. Hanno praticamente sterminato i caprioli, mentre i cinghiali ancora reggono. Il controllo della loro popolazione secondo me andrebbe fatto, anche se come farlo non lo so. Ho parlato in questi giorni con alcuni contadini che abitano qui nella zona, anche loro sono in allarme, e forse già martedì prossimo siamo intenzionati a segnalare il tutto ai Carabinieri Forestali. Per capire che tipo di provvedimenti decideranno di prendere, anche se so che il lupo è un animale protetto".

