"A tu per tu": l’attrice incontra la giornalista

Prosegue la stagione teatrale nella Sede del Teatro Accademia di Pesaro in via Terni 14, e lo spettacolo che andrà in scena questa sera è: "A tu per tu" Scritto e diretto da Maury Incen, va in scena oggi, alle ore 21,15. La trama: Donatella Lo Iudice, in arte Delia (interpretata da Ursula Grassetti), è un’attrice un tempo famosa ma ora caduta in disgrazia e relegata nel dimenticatoio. L’incontro con una giornalista (interpretata da Anya Bracci) e la lunga intervista che ne seguirà sarà l’occasione per addentrarci nel suo passato, tra le luci del set e le molte ombre della vita dell’attrice e del suo rapporto con gli uomini. Per informazioni e prenotazioni tel. 3921679085. Il costo del biglietto è di 10,00 euro intero e 7,00 ridotto (fino a 18 anni).