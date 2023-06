A tutto ciclismo Domenica in gara gli Juniores

"Questa gara funge un po’ da cartina di tornasole: qui si capisce chi può avere un futuro nel ciclismo". Luigi Mariotti, presidente dell’A.S.D. Ciclistica Val del Foglia-Leandro Romani, ha presentato così il "6° trofeo Giovani Promesse", gara per la categoria Juniores (17-18 anni) che si correrrà domenica alle 15. Si parte da Bottega e sempre lì si farà ritorno, dopo un percorso di 120km: 120 gli iscrittici. "Il percorso si articola in un circuito di 12 giri – ha spiegato Oliviero Brigidi, vice presidente della società ciclistica –. I primi 10 sono di 9,3km abbastanza pianeggianti, per un totale di 93km che saranno i più facili. La seconda parte sarà invece più complessa. Gli ultimi due giri prevedono un percorso che da Bottega porta a Montecchio, per poi proseguire in zona ‘Grotte’, Pian Del Bruscolo, Padiglione, Talacchio e Colbordolo, con una salita impegnativa da 10-12% di pendenza. Da qui si passerà nell’abitato di Morciola con una discesa molto tecnica, entrando nell’ultimo chilometro. La corsa sarà molto spettacolare". Una gara che attira tanti giovani ciclisti, quest’anno provenienti da Abruzzo, Emilia Romagna, fino a Puglia e Campania, per un totale di 16 società partecipanti. "Alcuni dei ragazzi che hanno vinto da noi hanno fatto realmente strada – ha proseguito Mariotti –. Filippo Baroncini, che ha trionfato nel 2018, è diventato Campione del Mondo Dilettanti nel 2021. Il primo e il terzo classificato del 2019, Gianmarco Garofoli e Umbri Gidas, sono nella Nazionale". A presentare la gara anche l’assessore allo Sport Mirco Calzolari e il sindaco Palmiro Ucchielli. "Un trofeo in ricordo di Leandro Romani e di quello che lui ha seminato. È un giro di casa che ci rende orgogliosi, l’attività del ciclismo è ancora molto presente in questa vallata".

Lucia Arduini