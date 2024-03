A Urbania il derby della giornata. Arriva la corazzata K-Sport

In Eccellenza nel menu della nona giornata del girone di ritorno c’è un piatto forte: il derby tra l’Urbania e la K Sport Montecchio Gallo Montecchi. La terza pesarese del raggruppamento: l’Urbino di mister Ceccarini ospiterà invece il Castelfidardo. La capolista Civitanovese vorrà monetizzare la posizione puntando a vincere con la Sangiustese. Una domenica quindi calcisticamente tutta da vivere. Calcio d’inizio alle ore 15. Questo il programma delle partite.

Urbania- K Sport Montecchio Gallo. La presentazione del match è del patron dell’Urbania Jacopo Sansuini: "Un derby importante, la citta di Urbania lo sente molto e noi contiamo di scendere in campo per fare bene, per fare una buona partita e portar via dei punti e per cercare di rifarci dalla brutta sconfitta di sette giorni fa in casa del Colli, quindi mi aspetto una reazione dalla squadra, una reazione importante perché questo campionato è stato caratterizzato da troppi alti e basse ed è ora di iniziare a trovare continuità perché le giornate sono sempre di meno, ci sono comune i punti per cercare di centrare l’aritmetica salvezza". "Ci arriva – commenta dalla parte della K Sport il diresse Ettore Mariotti- questo ennesimo derby dopo la sconfitta con l’Urbino che ha lasciato un po’ di strascichi per come è avvenuta". Arbitro Luca Ricciarini di Pesaro.

Urbino- Castelfidardo. "Forse la partita più difficile della stagione – osserva il dg dell’Urbino Ivan Santi- perché quando vieni da tre vittorie consecutive, l’ultima poi nel derby con il k Sport, tutti si aspettano un nuovo exploit". Arbitro Simone Malascorta di Jesi.

Osimana- Montefano. A seguito della decisione del Giudice sportivo nazionale la partita si giocherà allo Stadio "Spivach" di Cingoli. Arbitro Salvatore Montevergine di Ragusa, assistenti Simone Giacomucci di Pesaro e Nicolo Bruscantini di Macerata. Maceratese- Tolentino. Arbitro Marco Mammoli di Perugia. Atletico Azzurra Colli- Montegranaro. Arbitro Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo. Chiesanuova- Montegiorgio. Arbitro Enrico Spadoni di Pesaro. Civitanovese- Sangiustese. Arbitro El Houssine El Mouhsini di Pesaro. Monturano- Jesi, qui si gioca alle ore 14,30. Arbitro Laura Mancini di Macerata.

Amedeo Pisciolini