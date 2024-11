A Urbania “La lingua dell’angelo“ si confonde tra le tante macerie

Il Palazzo Ducale di Urbania apre le porte all’arte contemporanea. Fino all’8 dicembre ospiterà “La lingua dell’angelo“ un’installazione di Cristiano Carloni e Stefano Franceschetti che si compone di macerie, video, lingua di vitello, filo a piombo, col suono originale di Paolo Marzocchi.

L’intento della mostra, a cura di Alice Lombardelli ed Elisa Mossa, è di creare all’interno della collezione del Museo uno spazio e un tempo dedicato alla contemplazione del frammento come elemento di collegamento tra il passato e il presente. Ne “La lingua dell’angelo“ il frammento diventa significato e significante, riuscendo ad estrapolarsi dal contesto storico per reinserirsi in un’attualità in cui la fluidità del linguaggio si scontra con il limite della comprensione. L’installazione è quindi una parentesi all’interno del Museo, che porta gli spettatori ad immergersi in uno spazio nuovo, circoscritto dalla potenza del suono e dagli elementi installativi che dialogano tra loro tra la grazia e il terrore. Carloni e Franceschetti sono docenti, rispettivamente, di Arti Figurative al Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro e di Disegno Animato e Fumetto alla Scuola del Libro di Urbino per oltre dieci anni.

Hanno studiato cinema d’animazione e pittura a Urbino e lavorato insieme dal 1995. Sono autori di video, installazioni, scenografie elettroniche, film d’animazione, fotografie che appaiono nel mondo dell’arte in modo spiazzante ed inconsueto. La lunga collaborazione con Romeo Castellucci e la Societas Raffaello Sanzio ha portato il loro lavoro nei più importanti teatri d’avanguardia del mondo.