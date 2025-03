A Urbania non si ammaina la prestigiosa Bandiera Arancione

Sul municipio dell’antica Casteldurante sventola la Bandiera Arancione, il più alto riconoscimento turistico del Touring Club Italiano, sinonimo di qualità turistico-ambientale che viene assegnato ai comuni con meno di 15mila abitanti che si distinguono per la qualità dell’accoglienza turistica, la sostenibilità ambientale e la cura del patrimonio artistico e culturale. Urbania si aggiunge così alle Bandiere Arancioni che già sventolano a Mercatello sul Metauro, Frontino, Cantiano, Apecchio e Gradara. In tutta la Regione se ne contano 29.

Sabato alle 10,30 nella sala del consiglio si terrà la cerimonia di consegna che verrà preceduta con un convegno sui temi del turismo che vede attorno al tavolo i grandi nomi della materia. Oltre all’amministrazione durantina ci saranno infatti l’assessore regionale all’ambiente Stefano Aguzzi, Paola Marchegiani, dirigente del settore Turismo in Regione, Andrea Bora del Touring Club Italiano, Luca Bernardini, coordinatore marchigiano delle Bandiere Arancioni e Marco Silla presidente dell’Unpli Marche, l’ associazione regionale delle Pro Loco. Al termine dell’incontro ci sarà l’occasione per tutti di visitare i Musei Civici di Palazzo Ducale mentre dalle 13,30 l’attenzione si sposta sull’enogastronomia con “Sapori e Saperi della tradizione“ un appuntamento che mette in mostra tutte le eccellenza della tavola dell’alta valle del Metauro che a Urbania non possono non partire dal crostolo durantino. La degustazione sarà accompagnata dagli allievi del Centro Musicale il Barco.

Andrea Angelini