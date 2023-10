A Urbino approda la Commedia. In esposizione due frammenti

C’è emozione all’Università di Urbino in vista di mercoledì 15 novembre. Nell’aula magna del Rettorato si svolgerà un doppio evento per presentare ufficialmente il ‘Progetto di Eccellenza del Dipartimento di Studi Umanistici ‘(Distum) e saranno esposti due frammenti originali della Divina Commedia. Con cadenza quinquennale il Ministero dell’Università seleziona tra tutti i dipartimenti delle università italiane i migliori per qualità della ricerca, i quali vengono chiamati a presentare un progetto di sviluppo. L’evento avrà inizio alle ore 10 alla presenza del rettore Giorgio Calcagnini. Sul tema del progetto di eccellenza del Distum interverranno, oltre alla direttrice del Dipartimento, Berta Martini, studiosi di respiro internazionale, gli esperti delle discipline linguistiche e dei metodi digitali per la restituzione dei beni storico-artistici Lorenzo Filipponio Marco Gaiani, Pietro Giovanni Guzzo. Alle 15 invece, sempre nell’ambito del ‘Progetto di Eccellenza del Distum’ e in collaborazione con l’Archivio di Stato di Pesaro, saranno presentati quattro inediti frammenti manoscritti della Commedia di Dante rinvenuti nel fondo Fossombrone dell’Archivio di Stato di Pesaro. A illustrare questa straordinaria scoperta, insieme alla direttrice dell’Archivio Sara Cambrini, interverranno due dei maggiori esperti dantisti del panorama nazionale: Marco Cursi e Gennaro Rino Ferrante.

fra. pier.