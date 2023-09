A Urbino il Festival di Musica da Camera. Si inizia con Beethoven

Primo appuntamento con il Festival Musica da camera Urbino 2023, domenica, a Palazzo ducale. Ad aprire la stagione sarà il Quartetto Adorno (Edoardo Zosi, Liù Pellicciari, Benedetta Bucci, Stefano Cerrato) con “Integrale Beethoven“. Nell’occasione saranno eseguiti il Quartetto per archi op. 95 n. 11 “Serioso“ in fa minore e il Quartetto per archi op. 59 n. 3 “Razumovsky“ in do maggiore.

Fondato nel 2015, il nome del quartetto è un omaggio al filosofo Theodor Wiesengrund Adorno che, in un’epoca di declino musicale e sociale, individuò nella musica da camera una chiave di salvezza per perpetuare un vero rapporto umano, secondo i valori del rispetto e dell’anelito alla perfezione. Il Quartetto Adorno ha tenuto concerti per importanti Società Musicali italiane ed estere ed ha avuto riconoscimenti e premi prestigiosi in tutto il mondo. L’accesso al concerto sarà consentito con il biglietto d’ingresso o abbonamento annuale alla Galleria nazionale delle Marche.