A Urbino il presepe diventa opera artistica

Nel 1223, esattamente otto secoli fa, Francesco d’Assisi inventava a Greccio il presepio. A lui premeva mostrare tramite dei figuranti, presi tra i popolani del piccolo paese del reatino, cosa videro i pastori quella notte a Betlemme. Sapeva bene che il vangelo e i misteri religiosi non erano di facile lettura per tutti, e rappresentarli rendeva tutto più facile. Da allora, con lo stesso spirito si sono succeduti infiniti presepi in tutto il mondo, ma sono pochissimi quelli che hanno allo stesso tempo una alta valenza artistica e toccano il cuore.

Uno di questi, da circa 500 anni, si trova a Urbino: è il presepe a grandezza naturale, in stucco e vera roccia, realizzato da Federico Brandani all’interno del complesso di san Giuseppe in via Barocci. Ancor oggi, chi entra in quella stanza in penombra, sente la stessa meraviglia che sentivano secoli fa, quando degli inviati papali nel ’700 scrissero, riferendosi alle statue, “Non si sa se si muovano o se parlino“. Da questa opera unica al mondo, ventitré anni fa la Pro Loco ha preso le mosse per organizzare una rassegna presepiale diffusa, allora furono dei precursori: Le Vie dei Presepi, che nell’edizione attuale è visitabile fino alle 19 di oggi. 23 anni senza pause, anche con la pandemia, che quest’anno si distinguono per due nuclei in particolare: venti modellini artistici di edifici religiosi e civili di tutta Europa e di epoche diverse, provenienti da Todi, riprodotti con meticolosa maestria, da Castel del Monte a Notre Dame, dalle cattedrali russe a San Pietro, nel nome della pace e del rispetto tra culture. Poi, sette presepi di ambientazione tradizionale, da Città di Castello e Pesaro, tra casali in pietra, rovine di templi antichi, muschio, pastori e oggetti in miniatura. Insomma, quei presepi che affascinano, catturano la mente e il cuore, e una volta all’anno è un piacere vedere e riscoprire.

Giovanni Volponi