A Urbino si farà un 25 Aprile di festa ma senza concerto

Per l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, vari eventi oggi a Urbino. In città il corteo di stamattina sarà però senza concerto, nel rispetto del lutto nazionale proclamato per la scomparsa del Papa. Tutto questo nel corso della giornata di ieri non ha mancato di provocare una reazione di protesta.

"Come era prevedibile il Comune si adegua alle direttive del governo di destra che disconosce il valore della Festa dela Liberazione" scrive in un post sui social il Pd di Urbino. "Probabilmente il sindaco spera di non avere contestazione e di poter tacere sull’antifascismo che questa festa rappresenta", dice ancora il Pd. "Del resto anche questo fa il paio con quanto si vorrebbe fare in Consiglio comunale privando di fatto le opposizioni degli strumenti a loro disposizione come la discussione delle mozioni eccetera. Chissà se il sindaco ed alcuni suoi assessori continueranno a dire che loro sono ancora di “sinistra”".

Tornando al programma, questo prevede alle 10 il raduno dei partecipanti davanti la sede del municipio in via Puccinotti; il corteo dei partecipanti davanti la sede del municipio in via Puccinotti, con l’Orchestra di strumenti a fiato di Urbino, diretta dal Maestro Michele Mangani, andrà a deporre delle corone di alloro alla memoria dei caduti in piazza della Repubblica e in viale Buozzi. Alle 11 in piazza interventi del sindaco e della presidente ANPI Cristiana Nasoni. Nel pomeriggio eventi a Schieti: alle 16 nella sala civica SPI Cgil (sindacato pensionati) e ANPI cureranno un incontro con lo storico Ruggero Giacomini su “La Resistenza nel territorio di Schieti e nella provincia di Pesaro e Urbino“. Seguiranno due focus su figure della Resistenza: lo storico Marco Labbate ricorderà il partigiano Lazzaro Fontanoni, mentre la storica Anna Paola Moretti parlerà della partigiana Radia Fontanoni. Conclusione intorno alle ore 18 con una merenda conviviale.

g. v.