"A Urbino uno straniero faceva cose sbagliate: la testimonianza di Sgarbi"

L’attuale prosindaco Vittorio Sgarbi l’aveva detto tante volte quando era assessore alla Rivoluzione, Cultura e Agricoltura del Comune di Urbino: "I direttori dei musei non possono essere stranieri". Il riferimento per lui era Peter Aufreiter al Palazzo Ducale, col quale ebbe più di uno scontro. I direttori stranieri dei grandi musei "adesso se ne vanno. Siamo arrivati noi e se ne vanno loro" ha dichiarato ieri Sgarbi, sottosegretario alla cultura. "Perché devo mettere un direttore straniero agli Uffizi? Si è mai visto – ha detto Sgarbi – che al Louvre andasse uno straniero? Avete mai visto un prefetto straniero? Un ambasciatore straniero? I simboli sono i simboli. Franceschini pensò che si dovesse mettere stranieri. È una stagione finita". Il problema non si pone certo ora per Urbino, ma per Firenze sì. "A Brera sicuramente quello che c’è non ci sarà più, a Firenze quello che c’è non ci sarà più, a Napoli quello che c’è non ci sarà più. Non lasceranno traccia. A Urbino c’era uno straniero che faceva solo cose sbagliate, poi è arrivato un italiano che ha fatto cose giuste", ha concluso Sgarbi, facendo così un elogio al lavoro di Luigi Gallo.

Nelle foto: Sgarbi e Aufreiter