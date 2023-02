A Urbino vince Bonaccini (45 voti)

Si sono concluse le votazioni nei circoli Pd di Urbino in vista delle primarie nazionali del partito. Sono stati 98 i votanti su 181 iscritti, equivalenti al 54%: Bonaccini ha ottenuto 45 voti, Schlein 40; 9 Cuperlo e 4 De Micheli. "Siamo contenti per la partecipazione e per il numero di iscritti, 100 in più rispetto allo scorso anno - commenta il segretario del Pd di Urbino, Giorgio Ubaldi al termine del congresso all’hotel "La Meridiana" di Trasanni. Siamo felici anche perché abbiamo visto il ritorno di molti ex iscritti al partito dopo diverso tempo di assenza. Questo primo dato, quello del tesseramento, lo riteniamo importante e significativo e ringrazio quanti hanno partecipato. Ora speriamo in una ottima presenza alle votazioni del 26 febbraio alle primarie che ricordo sono aperte a tutti. I prossimi giorni comunicheremo dove saranno installati ì gazebo per le votazioni".

fra. pier