A Valle Avellana un parco alberato Sorge in nome di don Luigi Riva

A Valle Avellana è sorto un parco alberato intitolato a Don Luigi Riva, per oltre 50 anni parroco della frazione di Sassocorvaro Auditore, con 60 esemplari piantumati da Comune e Banca di credito cooperativo del Metauro. Lecci, ornielli, roverelle e aceri campestri sono stati distribuiti su una superficie di 4500 metri quadrati, fornita dalla parrocchia di San Giorgio e inaugurata mercoledì. L’iniziativa rientra nel progetto "Piantiamola", promosso dalla Bcc del Metauro, che prevede la messa a dimora di un albero per ogni nuovo socio della compagine sociale, ed esaudisce il desiderio dell’attuale parroco, Don Tarcisio, di ampliare l’area verde adiacente all’eremo di Santa Maria in Silvis. "Come ricordano gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, piantare alberi è tra le forme di intervento più efficaci e auspicabili nella lotta alla crisi climatica e per la tutela dell’ecosistema e della biodiversità", commenta il sindaco, Daniele Grossi. A scegliere le specie arboree, nel rispetto delle peculiarità del territorio, è stato il botanico Leonardo Gubellini, mentre la piantumazione, realizzata con l’impegno delle classi IA e IB della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto omnicomprensivo "Montefeltro", mostra il forte legame tra giovani e temi ambientali. "Le Banche di credito cooperativo sono banche di comunità che hanno a cuore lo sviluppo del territorio, che passa, necessariamente, anche dalle sfide della sostenibilità", spiega il presidente della Bcc del Metauro, Bruno Fiorelli.

n. p.