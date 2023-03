A Vallefoglia nascerà un autoparco

Il consiglio comunale di Vallefoglia ha approvato Il progetto per l’"Autoparco Vallefoglia ovest". L’area individuata è quella della zona industriale, in località Piana di Talacchio. L’autoparco al suo interno prevede un punto ristoro per attività di bar e servizio di ristorazione oltre alla realizzazione di una nuova struttura ricettiva alberghiera, un parcheggio videosorvegliato per la sosta di camion e autocarri, un’area riservata ai camper, e anche una stazione di rifornimento carburanti con colonnine per le ricariche elettriche. Avranno spazio persino un gommista e un’autofficina meccanica, e ci sarà la possibilità di aprire una nuova farmacia. Il nuovo complesso sorgerà nella zona della mensa interaziendale e, come fanno sapere il sindaco Palmiro Ucchielli e l’assessore Stefano Gattoni, questo progetto "valorizzerà il patrimonio pubblico comunale apportando notevoli benefici alle imprese di autotrasporto".

lu.ard.