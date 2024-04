A “Vallegaudia“ gli artisti vivranno per creare

Nascosta tra le campagne di Tavullia è proprio la casa-teatro “Vallegaudia“ ad accogliere gli artisti per farli sentire come se fossero a casa mettendo a fuoco però quel vuoto necessario per creare e far uscire la propria arte. La leggerezza della natura, il ridimensionamento ma soprattutto la consapevolezza di non essere l’unico protagonista di questa terra. Questo è il respiro di libertà che la casa teatro vuole donare durante tutto il periodo di accoglienza delle sei residenze artistiche, che da ora fino a luglio, si alterneranno.

"La cosa che ci riempie di gioia è il fatto che contribuiamo al fermento del sottobosco artistico perché ospitiamo artisti che hanno una relativa visibilità quindi aiutarli nel loro processo e infine condividere il loro lavoro con il pubblico è molto importante – afferma Clio Gaudenzi, proprietaria di “Vallegaudia“ –. La libertà è partecipazione e quello che noi cerchiamo di fare attraverso l’arte è proprio innescare questo senso di partecipazione tra natura arte e persona".

Un calendario fitto che vedrà aprire, per la prima volta, le porte alla cittadinanza domenica 14 alle ore 17 con la presentazione del lavoro della prima residenza artistica con un assolo di danza dal titolo “Pelvishood/Novo“ di Sivan Rubinstein e Masako Matsushita. "Abbiamo scelto artisti diversi provenienti da tutto il mondo, dal teatro alla danza, dal circo alla musica e tanto altro per rendere davvero “Vallegaudia“ la casa delle arti nel vero senso della parola, ogni residenza avrà una giornata finale per condividere il lavoro con il pubblico" sottolinea Francesca Montanari, collaboratrice “Vallegaudia“. Dal 15 al 25 aprile sarà il momento di “Castelli d’aria“ di Luna Papia con la tecnica circense del trapezio ballant. Per il mese di maggio la prima residenza sarà “NO. 746“ con Erfan Nazarianpour e Remin Akbari, che verrà presentata al pubblico il 18 maggio. Dal 21 al 24 maggio si accendono i riflettori sul jazz con “Horns Attack! JBeat&Marinelli“, infine, il progetto vuole terminare con “Sonata Oeste N.11“ dal 2 all’11 luglio in cui i parametri di un’analisi musicale verranno applicati alla composizione di un’opera scenica. Il 27 giugno e il 14 luglio con il Festival Stupor Circus il pubblico potrà assistere al lavoro della residenza artistica “Tutt’altro che la verità“ svolto a marzo. Le giornate aperte al pubblico a Vallegaudia saranno ad ingresso libero riservato ai soci ENAC e Turisport, è possibile tesserarsi in loco al prezzo di 5 euro.

Ilenia Baldantoni