A Varese la Vuelle sfida anche la cabala. Stasera su un campo tabù negli ultimi anni

C’è la storia del basket sul parquet questa sera, nella gara che alle ore 20 (diretta tv su Eurosport 2) chiude la 20ª giornata. Sono infatti ben 143 i precedenti tra Varese e Pesaro, 84 dei quali conquistati dai lombardi, che in casa hanno vinto 58 delle 71 partite disputate. La cabala sembra dunque giocare a favore della Openjobmetis, che nelle ultime 8 sfide giocate a Masnago ha ottenuto 7 successi. L’unica vittoria della Carpegna Prosciutto è arrivata nel 2021/22 (76-87). Sarà la prima volta di Moretti, dopo due stagioni in biancorosso, contro la sua ex squadra: all’andata infatti Davide era infortunato. Mentre Tambone, che a Varese ha giocato tre anni, torna disponibile per la Vuelle dopo le voci di mercato zittite dalla sua scelta di rimanere a Pesaro e provare a condurre la squadra, con la fascia di capitano al braccio, verso la salvezza.

Nel match di andata, giocato il 23 dicembre scorso, l’Openjobmetis si impose per 81-88 trainata dai 26 punti di uno scatenato Nico Mannion nel quarto periodo. Varese arriva dalla trasferta vincente di coppa in Romania che l’ha confortata dopo l’ultima sconfitta di campionato sul campo di Trento. Le mancherà Okeke, che sta recuperando da una lussazione posteriore dell’anca destra. "Siamo molto contenti per la vittoria ottenuta mercoledì contro Oradea – dice l’assistente di coach Bialaszewski, Marco Legovich -. Un successo che ci ha dato entusiasmo in una gara in cui sappiamo di non essere partiti benissimo ma nonostante questo siamo stati capaci di recuperare punto su punto grazie ad una partita offensiva importante che ci ha portato alla qualificazione ai quarti di finale di Fiba Europe Cup. Ora dobbiamo essere bravi a recuperare tutte le energie; non è stata una trasferta logisticamente semplice e la sfida è stata molto fisica, ma vogliamo arrivare pronti alla sfida contro Pesaro perché per noi sarà fondamentale. I due punti in palio sono molto pesanti per entrambe le squadre: Pesaro viene da un periodo particolare, ha cambiato allenatore e con questo nuovo assetto non è ancora riuscita ad ottenere una vittoria; inoltre hanno aggiunto un giocatore del peso specifico di McDuffie che ha portato grande impatto offensivo e difensivo. Dovremo esser bravi, grazie alla nostra difesa, a ripartire in transizione, decisiva per riuscire a portare a casa la partita davanti al nostro pubblico che per noi è sempre fondamentale".

La Vuelle viene invece dalla settima sconfitta consecutiva, maturata a Scafati nei secondi finali, e si presenta di nuovo al completo per tentare di interrompere questa lunga sequenza negativa. La gara odierna è affidata ai fischi di Denny Borgioni, Edoardo Gonella e Gianluca Capotorto: saranno sotto i riflettori dopo le polemiche seguite alle dichiarazioni di Ario Costa, alla nota del commissioner Lamonica e al comunicato dell’associazione arbitri che in settimana hanno alzato un polverone. E, guarda caso, proprio in questa settimana è passata in consiglio federale la proposta di istruire ex giocatori perché diventino arbitri, nella speranza che comprendano maggiormente lo spirito del gioco e magari anche il metro con cui chiamare i falli. Sarebbe interessante vederli all’opera. La Vuelle in passato ha dato il suo ‘contributo’ con Haywoode Workman, diventato un apprezzato arbitro Nba.

