A Villa Berloni gran finale dell’International Police presentato l’esecutivo locale

Villa Berloni (foto) ha accolto la conclusione conviviale del congresso I.P.A., International Police Association, tenutosi a Pesaro lo scorso fine settimana. L’occasione è servita per presentare a soci, amici e sostenitori l’secutivo locale di Pesaro costituito dal presidente Pietro De Donno; dal segretario Enrico Fossa, dal tesoriere Luigi Cirillo, dal vice presidente Pietro Imola, dal vice segretario Giuseppe Catalano e dal vice tesoriere Mario Di Palma. "L’occasione – osservano gli organizzatori – è stata propizia per esprimere la volontà di organizzare e gestire eventi culturali, artistici, sportivi e di volontariato civile per la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati". E non solo: l’esecutivo ha prefigurato l’organizzazione di iniziative a scopo benefico e ricreative ad interesse sociale, anche attraverso convenzioni con enti pubblici e privati. "Lo spirito di I.P.A. – spiega il presidente – mira a realizzare legami di amicizia e cooperazione tra gli appartenenti ai corpi di polizia, ai vigili del fuoco, a quelli della Capitaneria di Porto e Guardia Costiera e alle comunità di riferimento". In quest’ ottica è stata avviata la collaborazione con le Pro Loco, rappresentate dal Consigliere nazionale Pierpaolo Diotallevi, presente alla serata.