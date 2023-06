A “Voce nuda“ nel giardino segreto di Villa Caprile

Quasi in silenzio, solo “a voce nuda“, giunge alla 9ª edizione il pomeriggio di letture nella quiete, nelle meraviglie e nelle delizie del “Giardino Segreto“ di Villa Caprile, luogo riservato e silenzioso, adatto allo stile di questa iniziativa pensata e progettata dall’Associazione ambientalista Lupus in Fabula. A “voce nuda“ perché di sola voce i lettori volontari saranno dotati; quest’anno, si cimenteranno sul tema “Il Sole“, che genera la vita, punto di riferimento sia per naturalisti, che per poeti e scrittori, nonché, doverosamente, per gli scienziati. Queste, le modalità di partecipazione per “A voce nuda“: ogni partecipante avrà a disposizione un tempo massimo di 3 minuti per la propria lettura; il brano scelto andrà preventivamente comunicato; verranno accolte le richieste fino al completamento del tempo previsto per l’evento.

Accesso libero a tutti coloro che vorranno anche semplicemente ascoltare. Nello spirito della proposta, alla Villa si arriverà a piedi; l’appuntamento, sia per i “lettori“ che per gli “uditori“, è previsto alle ore 17 di oggi al bivio tra strada Bocca del Lupo e strada di Caprilino. Fino a questo bivio ci si arriva in auto, moto, bici, come si vuole; in caso di pioggia, “A Voce Nuda“ si terrà egualmente, all’interno della Villa. Info e prenotazioni: 334 3115150.