A14, chiusa per una notte la stazione di Pesaro: ecco quando e perché

A14, casello chiuso, foto generica

Pesaro, 24 gennaio 2023 - Disagi tra due giorni sulla A14 Bologna-Taranto: per consentire lavori nell'ambito di un piano di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione, dalle 22 di giovedì 26 alle 6 di venerdì 27 gennaio, sarà completamente chiusa la stazione di Pesaro Urbino, in entrata e in uscita.



In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cattolica o di Fano.