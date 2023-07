"Abbaia Flaminia" fine della storia La spiaggia c’è, i servizi ai cani no

Abbaia Flaminia, la spiaggia per cani di Pesaro, resta, ma senza gestori. nfatti, nessuno si è presentato per gestire l’area, lasciando di fatto la spiaggia libera. Ciotole con acqua sempre disponibili, noleggio lettini e ombrelloni, deposito materiali spiaggia, docce, bagnino di salvataggio, educatore cinofilo e la possibilità di fare il bagno in mare con il cane: quasi tutti di questi servizi, ora, non ci sono più. E i proprietari di cani protestano. Tanti, infatti, sono stati i problemi per la gestione del bagno canino, partendo proprio dalla pubblicazione del bando, presentato agli inizi di giungo, troppo tardi, a stagione balneare già cominciata. Ciò non ha permesso ai commercianti poter stendere un piano di lavoro per la gestione del lido, per l’organizzazione del personale e dei servizi: "La spiaggia di per sé rimane, ma sarà solo una spiaggia libera – spiega Giovanni Dallago, ex gestore di Abbaia Flaminia e già dell’Animalido di Fano –. Si sarebbe dovuto aprire a metà luglio tra l’organizzazione di tutto, lasciando quindi solo qualche mese di lavoro. Questa spiaggia è turistica, un servizio in più che la città offre per portare quelle persone che non vogliono separarsi dai loro amici a 4 zampe. Un cittadino, ovviamente, anche se porta il cane in spiaggia, ha la possibilità di poterlo poi lavare a casa. Per il turista, invece, la possibilità di avere delle docce o bagni è fondamentale". La gestione di una spiaggia, infatti, solitamente dura anni, mentre questo lido ha il suo bando ogni anno, disincentivando quindi chi decide di gestire un bagno, visti i pochi mesi di esercizio effettivo: "Se vi dovesse essere qualcosa di nuovo, cioè tempi più lunghi, noi ci siamo – conclude Dallago –. Il potenziale di quella spiaggia c’è, bisogna solo saperlo far fruttare". Il servizio di lettini è l’unico a rimanere, idem le regole di comportamento per un quieto vivere tra bagnanti e animali: raccogliere sempre i bisogni, tenere i cani al guinzaglio...

Alessio Zaffini