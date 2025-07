‘Abbaia Flaminia’ ha riaperto, la spiaggia perfetta per i cani: "L’anno prossimo in viale Trieste"

Pesaro, 6 luglio 2025 – "Se gli dici “mela“, si blocca. Smette di fare marachelle". Barbara Mariani è con tutta la famiglia in spiaggia, a Baia Flaminia. Proprio tutta la famiglia, cane compreso: "Emy è un buldog francese; ha un anno – dice Nathan, orgoglioso, seduto sotto l’ombrellone con la sorella Desiré –. Ha un carattere vivace un bel po’, ma se gli dici mela stai certo che si arresta. Il perché, non lo sappiamo, ma funziona così. E’ la prima volta che portiamo Emy al mare – dicono i Mariani che vivono a Montecchio –. Abbiamo approfittato dell’unica spiaggia, a Pesaro, che lo consente".

Vero: da ieri ha aperto “Abbaia Flaminia“, la spiaggia libera, accessibile anche agli animali d’affezione. "Sono disponibili a noleggio lettini e ombrelloni; c’è una doccia e la presenza di educatori cinofili – spiega Giovanni Dallago, aggiudicatario del bando comunale –. Il servizio sarà operativo fino al 7 settembre, dalle 9 alle 20". "Il noleggio prevede 8 euro al giorno per l’ombrellone... In alternativa, è possibile fare una convenzione settimanale per 50 euro o per quindici giorni al costo di 90 euro. Dopo le 14 i lettini costeranno 6 euro".

Tra le regole ferree da rispettare c’è l’obbligo di portare i cani al guinzaglio. A ricordarlo ai bagnanti c’è Alexandra, educatrice cinofila, servizio aggiuntivo voluto da Dallago e apprezzata da subito dalla quarantina di clienti arrivati ieri di primissima mattina. "Ho voluto Alexandra, al pari dei bagnini di spiaggia, perché ha l’occhio lungo riguardo al benessere del cane in un contesto marino". Anche agli animali può prendere un colpo di calore. "Ho molti clienti romagnoli che con cane al seguito preferiscono uno stabilimento marchigiano: la legge regionale, da noi, permette il bagno in tutte le ore del giorno, mentre in Emilia Romagna i cani possono entrare in acqua dalle 6 alle 8 di mattina".

Una piccola curiosità: "La prima legge regionale sulle spiagge per gli animali d’affezione l’ha presentata l’attuale sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, quando era consigliere di maggioranza". Proprio il sindaco, insieme all’assessore Riccardo Pozzi, ieri ha voluto presenziare al debutto della concessione stagionale. "Sono molto contento perché è un servizio molto apprezzato, tanto dai pesaresi, quanto dai turisti – dice Biancani – che possono scegliere una località anche in base ai servizi di questo tipo".

Proprio in termini di appettibilità turistica, Biancani ha annunciato ieri cosa accadrà nel giro di un anno: "Con l’assessore Pozzi abbiamo valutato come strutturare al meglio il servizio e abbiamo pensato di spostare da Baia Flaminia la spiaggia accessibile anche agli animali d’affezione. Vorremmo destinare la spiaggia libera di Ponente, davanti al vecchio Chiringuito, posizionato all’altezza di Villa Marina. A Baia Flaminia il servizio non è espandibile, mentre in viale Trieste oltre ad esserlo, certamente ci permette di intercettare il bisogno delle tante strutture recettive lì concentrate".

Pozzi lavorerà al bando per viale Trieste: "Il vecchio Chiringuito è stato demolito perché in degrado – osserva Pozzi –. L’idea è quella di fare un bando per la realizzazione di un nuovo chiringuito che oltre a garantire i servizi igienici, avrà la possibilità di dare a noleggio lettini, ombrelloni e sdraio per quanti volessero raggiungere Ponente portandosi al seguito il proprio cane". La speranza di entrambi è di poter inaugurare la nuova area che andrà a sostituire quella di baia Flaminia, per l’estate 2026.