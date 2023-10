Abbandoni i rifiuti? Ora la stangata s’impenna

Gli abbandoni sono in aumento e le sanzioni si inaspriscono, da 600 euro si passa a una multa che può toccare i diecimila euro. Quando si parla di rifiuti e tutela dell’ambiente dovrebbe essere sufficiente il senso civico, ma visto che durante i loro servizi trovano sempre più cumuli di rifiuti abbandonati lungo strade di campagna o poco trafficate, le Guardie Ecologiche Volontarie della Regione Marche ci tengono a informare ancora una volta la popolazione.

"Come guardie giurate del Raggruppamento GEV PU e del WWF Marche vorremmo far presente ai cittadini le modifiche effettuate in tema di rifiuti al Testo Unico Ambientale il 10 ottobre scorso -spiega Giuseppe Dini, coordinatore provinciale-. La normativa prevede nella definizione di rifiuto tutto ciò che si vuole o che si deve buttare. Ebbene, nel TUA, il 10 ottobre sono state portate delle sostanziali modifiche che vanno a rafforzare l’attenzione ai continui abbandoni improvvisati di rifiuti. Il cittadino incivile, prima era sanzionato a livello amministrativo con 600 euro, nelle modifica ora si passa ad una ammenda che va da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, ad esempio le batterie d’auto, la pena è aumentata fino al doppio. Inoltre l’abbandono di rifiuti è punito penalmente anche per i cittadini, al pari di quello realizzato da un titolare d’impresa. Per tutti, poi, c’è l’obbligo della bonifica dello stato dei luoghi".

Un avviso per gli inquinatori seriali, che troppo spesso lasciano i loro rifiuti ai bordi delle strade, nei boschi, nei prati, nelle spiagge, senza nessun rispetto per l’ambiente: "Il legislatore ha così voluto rafforzare la pena per sensibilizzare ad una maggiore presa di coscienza delle persone -continua Dini-. Come vigilanza ambientale sul territorio provinciale solo nell’ultimo periodo abbiamo segnalato scarichi a Pesaro, Sant’Ippolito, Urbino, Vallefoglia, Fermignano, Urbania, Sant’Angelo in Vado. Quello che possiamo fare è raccomandare l’uso delle aree di raccolta a cura dei gestori dei servizi ambientali, che quasi sempre sono paradossalmente molto più accessibili dei punti dove vengono scaricati i rifiuti per paura di essere visti da qualcuno. Inoltre i gestori sono disponibili, su chiamata, a provvedere la raccolta degli ingombranti, quali mobili, materassi, cucine, stufe, delle potature e ramaglie in genere. Inoltre le batterie d’auto possono essere raccolte dagli elettrauto e meccanici convenzionati, così come i pneumatici delle auto dai gommisti".

Consultando i siti internet dei gestori o rivolgendosi ai centri di raccolta sparsi sul territorio si possono avere tutte le informazioni necessarie sul corretto smaltimento di ogni tipologia di rifiuto.

Andrea Angelini