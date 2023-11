Abbatte con l’auto colonnina del gas: paura per fuoriuscita

Ci hanno messo due ore i pompieri di Pesaro ieri, a partire dalle 14,15, per mettere in sicurezza la colonnina del gas che una donna aveva devastato, urtandoci contro con la sua macchina. E’ successo in via Risara, a Montelabbate.

Dopo ll schianto, il gas si disperdeva copiosamente nell’aria, e i pompieri sono arrivati in urgenza per bloccarne la fuoriuscita. Difficile farlo, però, perchè il tubo era ampio e di media pressione, con una sezione di circa 10 centimetri. La donna è rimasta illesa nello schianto. Sul posto anche gli operai di Marche Multiservizi.