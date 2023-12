"Abbiamo assistito Fausto nel miglior modo"

"Oggi abbiamo bisogno di risposte": e queste non tardano ad arrivare. Il Cante di Montevecchio onlus, la casa di riposo e assistenza alla persona di Fano, replica ai dubbi sollevati dalla famiglia di Fausto Mazzanti, il 72enne ex calciatore della Vis Pesaro e dell’Alma Juventus Fano deceduto lo scorso 28 novembre in una struttura di Fossombrone. Era malato di Alzheimer. Le sorelle della vittima, in una lettera aperta, avevano manifestato le loro perplessità e chiesto chiarimenti sugli ultimi mesi di vita dell’adorato fratello Fausto – già malato da cinque anni - e definendo la sua permanenza all’interno della struttura fanese (del luglio scorso) come "l’inizio del suo calvario", conclusosi nel giro di qualche mese.

A rispondere è il presidente dell’associazione Giovanni Di Bari che, attraverso una nota, ricostruisce la vicenda: "Ci preme innanzitutto comunicare ai famigliari – scrive il presidente – la nostra vicinanza per la scomparsa del loro caro. Come ente gestore della Residenza sanitaria assistenziale nel quale è stato accolto Mazzanti fino al 7 agosto, vorremmo condividere alcune considerazioni: all’ingresso dell’ospite, è stato identificato un caregiver differente dalle sorelle dell’interessato, anche se ad ogni richiesta delle stesse si è sempre provveduto a dare risposta. Le condizioni di salute del signor Mazzanti erano già critiche prima dell’ingresso in struttura, ingestibile a domicilio come risulta dalla documentazione in nostro possesso".

"La malattia dell’Alzheimer – sottolinea Di Bari – è una sindrome degenerativa cronica che prevede nel suo percorso la comparsa di disturbi comportamentali anche gravi. Nel caso dell’ospite, nel periodo in oggetto, questi comportamenti già presenti e documentati a domicilio hanno subito un ulteriore aggravamento, compatibile con il decorso della malattia. Ogni attività rivolta alla tutela della salute e della sicurezza dell’ospite è stata svolta con professionalità e con l’approvazione dei famigliari caregiver eletti. Tutte le richieste di uscita, pur considerando l’oggettiva difficoltà per la sicurezza dell’ospite e degli accompagnatori, sono state autorizzate dal direttore sanitario della struttura. Tutti i famigliari, comprese le sorelle del signor Mazzanti, sono stati correttamente informati ad ogni loro richiesta della situazione clinica".

Quanto alla circostanza che Fausto fosse stato legato, Di Bari conferma: "La disciplina della contenzione è una disposizione medica a tutela dell’ospite. Il parente, comunque, è sempre informato. Non corrisponde a verità il fatto che, in dimissione, l’ospite ’non controlla gli sfinteri e viene imboccato per l’assunzione dei pasti’. Prima della dimissione dell’ospite (7 agosto) e della decisione dell’ulteriore percorso clinico è stato svolto un incontro con tutti i caregiver e i famigliari coinvolti, comprese le sorelle del signor Mazzanti, per condividere l’ulteriore setting assistenziale più idoneo".

Affermazioni comprovate "da documenti in nostro possesso. Quanto sopra riportato è specificato nel solo intento di ottenere miglior chiarezza nella vicenda assistenziale di Mazzanti, onde evitare penose interpretazioni che non sono utili alla famiglia per ritrovare la dovuta serenità, Rimanendo comunque – conclude la nota – a disposizione della famiglia per ulteriori chiarimenti". Fausto è deceduto a Fossombrone nella struttura Casa Argento, dopo due mesi trascorsi in una struttura di Piobbico e un successivo ricovero all’ospedale di Urbino.

