"Abbiamo costruito troppo, ora bisogna ritirarsi"

Come sono cambiate le nostre coste negli ultimi cento anni? Un secolo fa si iniziava a frequentare le spiagge. Le coste erano urbanizzate solo vicino ai porti o nei borghi marinari. Le città di mare in molti casi erano in realtà distanti dalla costa. Rientrano in questa casistica anche Pesaro e Fano. Spiega Paolo Stocchi: "Nel ’900, l’uomo ha costruito letteralmente fino all’acqua. Ci siamo impossessati di una fascia che comprendeva dune di retrospiaggia, costiere e spiaggia vera e propria. Una larga zona che non era immutabile, ma che era libera di modificarsi in base allanatura. Con strade, edifici e altro abbiamo creduto di cristallizzare le coste. E abbiamo interferito coi bacini idrici, facendo sì che al mare giungessero sempre meno acqua e sedimenti. Ma tutto ciò non era e non è stabile: abbiamo dovuto costruire scogliere da Venezia all’Abruzzo, dobbiamo riportare sabbia ogni anno, e se c’è pioggia intensa si vede cosa succede ai fiumi". Una soluzione definitiva per le coste non esiste: abbiamo fatto errori, e anche se non possiamo distruggere tutto, dobbiamo comprendere che siamo noi che interferiamo col mare, e non il mare con noi e le nostre attività. Dovremmo iniziare a pensare a un lento ‘ritiro’ o arretramento dalla costa. Operazione a lungo termine, ma già in Francia, a Bordeaux hanno evacuato villaggi, rimborsando i proprietari, e lasciando che la natura tornasse a modellare la costa.

g.v.