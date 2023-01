"Abbiamo esportato il Medioevo"

Ogni tanto occorre spaziare e astrarsi dal nostro, affascinante, territorio. Sì, abbiamo ottime prove, in zona, di un Medioevo fulgido, ma non montiamoci la testa. Se ci aprissimo, all’Italia intera, di castelli ne troveremmo a migliaia (ce n’erano oltre 500 soltanto tra il territorio di Pesaro-Urbino e quello di Rimini), se allargassimo lo sguardo all’Europa: castelli ovunque.

Dove trovare allora qualcosa di differente, per cambiare aria? Andiamo in Siria. Inizierei a digitare su Google le parole Krak des Chevaliers (ormai senza il pc non si fa più nulla, arrendiamoci all’evidenza e abbracciamo la contemporaneità). Il motore di ricerca aprirà un mondo nuovo ai nostri occhi, o forse no. Il paese è “esotico“, quantomeno medio-orientale, ma l’immagine che vediamo è tanto consueta al nostro sguardo da lasciarci sbalordire ed esclamare: "un castello europeo in Siria!". È proprio così, arriviamo dappertutto.

Tancredi di Antiochia, crociato cristiano, nel 1110 conquistò una prima fortezza fondata mille anni prima dell’emiro di Homs. La fortificazione fu affidata al conte di Tripoli di Siria, signore di uno degli “stati“ crociati in Terrasanta fondato dagli europei durante le crociate. Il castello fu amministrato soprattutto dai cavalieri ospedalieri di San Giovanni, sino al 1271. La fortificazione è enorme e deve gran parte delle sue architetture proprio ai cavalieri ospedalieri la cui guarnigione, nel 1212, era composta da duemila soldati.

Il governo crociato sulla fortificazione non durò molto, già al termine del XIII secolo il maniero era passato nelle mani del sultano d’Egitto Baybars I, un uomo di umili origini salito al potere per le sue doti di uomo d’arme e per la sua astuzia (partecipò all’insurrezione che tolse di mezzo il sultano precedente).

(puntata 260)

Daniele Sacco