Abbiamo fatto il pane. E siamo stati bravi

Lo scorso 12 novembre, durante il “Cartoceto Dop”, la manifestazione che ogni anno festeggia e onora l’olio extra vergine d’oliva del nostro comune, gli alunni delle classi seconde dell’Istituto Marco Polo sono stati invitati a fare una bellissima esperienza che hanno apprezzato tanto: un laboratorio di panificazione.

Il titolare di un’azienda agricola locale si è prestato per far sperimentare ai ragazzi l’attività di fornaio che lui stesso svolge con passione ogni giorno. Innanzitutto sono stati pesati e presentati gli ingredienti necessari per ottenere il nostro pane speciale, in particolare la tipologia precisa di farina impiegata e il lievito madre, poi l’acqua, l’olio rigorosamente Dop e perfino il miele d’acacia, indispensabile per dare un tocco di originalità al composto. Il tutto, poi, è stato messo e amalgamato in una grande impastatrice, in seguito i ragazzi hanno potuto modellare ognuno la propria pagnotta inscrivendoci anche l’iniziale del nome, infine tutte sono state messe al forno. Un giro per il festival e la gioia di ricevere dei buoni omaggio da poter spendere alla fiera, hanno reso per niente noiosa l’attesa del tempo necessario alla cottura, fino al momento più bello, quando nella piazza del teatro è arrivato il furgoncino con tutti i panini perfettamente cotti e subito… mangiati!

Classi 2ªC-2ªD