Abbiamo fatto le mini-guide a Palazzo Ciacchi: che bella esperienza con il Fai

Fra le esperienze più appassionanti che un ragazzo si può trovare a vivere, vi è sicuramente quella di mettersi in gioco per far conoscere ed apprezzare ad altri qualcosa che ci interessa e di cui abbiamo fatto esperienza. Il Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano, ha dato anche quest’anno l’opportunità a noi ragazzi di diventare "mini guide" nelle Giornate di Primavera del 25 e 26 marzo, durante le quali ci siamo occupati di Palazzo Ciacchi, ora sede di Confindustria, un’antica residenza del ‘600, resa famosa dagli interventi di restauro della famiglia Ciacchi nel ‘ 700, quando Pesaro veniva considerata "l’Atene delle Marche".

Per noi è stata un’esperienza unica ed emozionante raccontare la storia del palazzo nei secoli. Sul retro dell’edificio correva il Vallato Foglietta, sul quale erano presenti antichi mulini per macinare il grano utile alla città.

Nel Medioevo infatti questa zona costituiva un borgo ricco di magazzini. Una testimonianza dello spirito

nobile e anche ironico della

famiglia Ciacchi la ritroviamo nell’ iscrizione presente nell’Esedra, che recita ancora in latino: "Questo luogo è aperto agli amici, ai non amici e anche ai falsi".

Fra i numerosi ospiti a palazzo vi furono Giacomo Leopardi, papa Pio IX e Luigi I di Baviera.

Classe 2ªB