"Abbiamo imparato l’inglese e insegnato Rossini e Valentino"

Gli alunni delle classi 2ª C e 2ª E della scuola Brancati, nello scorso anno scolastico, hanno partecipato, con le professoresse di Inglese Emiliana Rufo e Paola Belloca, al progetto eTwinning “Learning English Across Europe” vincendo addirittura il premio nazionale!

"In questo progetto – spiegano i ragazzi – si condividono le usanze, le leggende, le specialità culinarie tipiche dei paesi europei, usando come lingua comune l’Inglese. Noi studenti della 2ª C abbiamo apprezzato molto il progetto perché è stato un metodo innovativo e divertente per apprendere l’inglese".

"Anche la didattica digitale ci ha supportato e tutti noi abbiamo imparato ad utilizzare app didattiche come Canva, Wakelet, Padlet e le app di Google come veri informatici! Ci siamo appassionati nel creare e condividere con i nostri coetanei greci, polacchi e slovacchi presentazioni riguardanti i nostri Paesi. Abbiamo inoltre svolto un’altra attività per raccontare “Pesaro capitale della cultura 2024”, le nostre bicipolitane, Gioachino Rossini, il casco di Valentino Rossi. Senza accorgerci abbiamo imparato vocaboli inglesi specifici e particolari.

Tutti abbiamo amato l’attività del mese di Marzo: “Food in our Countries” che consisteva nel creare un libro di cucina digitale e spiegare una ricetta tipica del nostro paese e, chi voleva, poteva cucinare a casa un piatto tipico degli altri Paesi. Abbiamo imparato inoltre ad utilizzare l’AI (Intelligenza Artificiale) per creare un’immagine che rappresentasse il nostro piatto tipico. Questa attività è stata utile per imparare i vocaboli della cucina e scoprire ricette di altri paesi.

L’attività del mese di Aprile consisteva invece nello scrivere una famosa leggenda del proprio paese a metà, per poi farla terminare ai ragazzi degli altri Stati. Noi abbiamo scritto la storia di “Mitì: la sirena”. In queste attività abbiamo conosciuto tanti nostri coetanei, commentando e mettendo like agli avatar altrui.

Alla fine del progetto abbiamo dovuto dare un feedback riguardante l’esperienza vissuta ed è risultato che tutti l’hanno apprezzata molto. Ringraziamo molto la nostra professoressa Emiliana Rufo per averci guidato in questa magnifica esperienza culturale e collaborativa che sicuramente non dimenticheremo mai!".

