"Abbiamo pregato nel buio della sala"

Ho letto il Carlino della possibilità di seguire il funerale nel maxischermo del Cinema Solaris e ho capito che sarebbe potuta essere una esperienza molto suggestiva. Così è stato. Infatti pur condividendo la visione insieme ad altri, abbiamo partecipato nel silenzio, avvolti nel buio della sala cinematografica, con la messa in latino, mai interrotta da commenti esterni al rito: questo ha garantito una certa intimità nel cordoglio, amalgamato dall’affetto che in tanti abbiamo provato per Papa Francesco.

Il personaggio è stato significativo, così grande ma anche così semplice. Un esempio notevole. Ho apprezzato anche l’apertura al mondo della Capitale.