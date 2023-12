"Abbiamo reagito ma ci vuole più tigna"

"Certo la partita non è finita bene e non possiamo – dice il coach della Carpegna Prosciutto Maurizio Buscaglia – essere soddisfatti. Però mi farebbe piacere sottolineare come abbiamo cercato di migliorare ancora la nostra qualità sui trenta minuti di gioco. Certo trenta minuti non sono quaranta, dobbiamo riuscire a competere fino alla fine". E ancora: "Per me rimane l’obiettivo di conquistare finalmente un senso di urgenza maggiore, lottando – aggiunge il coach – su ogni pallone come fosse decisivo per la salvezza. A maggior ragione con squadre come la Virtus, che non ti concedono niente". Si aspettava qualcosa di più dalla sua squadra? "Mi aspettavo questo tipo di reazione. Tra l’altro siamo reduci – aggiunge – da una settimana molto difficile. Con giocatori che non ci sono per infortunio come Bamforth, altri che non si sono potuti presentare come Mockevicius. Altri come Mazzola che abbiamo visto solo alla partenza dell’autobus. Però dobbiamo avere più tigna per riuscire ad ottenere una maggiore consistenza in campo". Totè e Cinciarini hanno lottato. "Direi di sì. Alla fine Cinciarini ha preso gli stessi rimbalzi di Totè". Si parla di movimenti di mercato, soprattutto per la sostituzione di Bamforth... "Per il mercato vorrei rimandare la domanda all’anno nuovo. Scusatemi".

Il coach di Bologna Luca Banchi: "Una partita con squadre fortemente condizionate dalle assenze. Noi abbiamo cercato di trovare continuità nella gara e abbiamo fatto fatica nei primi 10 minuti, poi siamo stati più lucidi. Il numero di palle perse testimonia la nostra poca lucidità. Una vittoria al termine della quale dobbiamo registrare un altro grave infortunio a Dobric".

l.lu.