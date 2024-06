"Abbiamo ripianato i nostri conti. Chiederemo soldi per il Poligono"

Mirco Ruggeri e “Per Carpegna“ proseguono il proprio impegno politico. Il sindaco uscente e il gruppo a suo supporto saranno in corsa anche per le elezioni amministrative 2024. "Abbiamo deciso di riproporci, io come capolista, cinque consiglieri comunali attuali e alcuni nuovi volti a completare la squadra – spiega Ruggeri – La nostra è una lista civica trasversale".

Titolare di un hotel, 52 anni, Ruggeri entrò in politica nel 2009, diventando consigliere con delega al Turismo. Negli anni è stato anche presidente dell’associazione Promozione Carpegna e del Carpegna Calcio. Durante il primo mandato ritiene di aver centrato quasi tutti gli obiettivi: "Anzi, forse siamo andati oltre. Mi dispiace solo che la pandemia non ci abbia permesso di dare alle attività sociali l’attenzione che avrebbero meritato. In questi anni abbiamo messo a frutto le esperienze accumulate e realizzato tante opere: da ultimo, l’avvio della costruzione del polo per l’infanzia e di un’elisuperficie per il volo notturno. Abbiamo anche fatto una collaborazione d’integrazione sociale con dei profughi, riqualificato i giardini pubblici e proposto iniziative che ci hanno fatto passare dalle 22mila presenze turistiche del 2019 alle 38mila del 2023 (dati Istat regionali). Siamo fiduciosi che le azioni portate avanti siano giuste per valorizzare Carpegna e far sì che non ci sia il calo demografico che colpisce tanti, ma che qui non si è visto".

Poi, Ruggeri delinea gli obiettivi in caso di rielezione: "Abbassare le tasse, ora che il deficit del Comune è ripianato, ottenere una compensazione per la presenza del poligono militare, che è utile allo Stato ma ci trattiene dal salto di qualità turistico e agricolo, e sviluppare la nuova zona artigianale. Infine, lavoreremo sul potenziamento dell’area protetta del parco Sasso Simone e Simoncello".

In merito al turismo, si proverà a "continuare la destagionalizzazione, già avviata, di cui stiamo raccogliendo i frutti, per esempio con il turismo scolastico, gli escursionisti o i gruppi culturali". Infine, una presa di posizione sulle pale eoliche da 200 metri che potrebbero sorgere attorno al parco Sasso Simone e Simoncello: "Le energie rinnovabili sono indispensabili, ma bisogna capire come sfruttarle al meglio – dice Ruggeri –. Pale eoliche così, se installate in posti che fanno della bellezza del territorio una delle proprie peculiarità, sono un’invadenza negativa. Anzi, noi siamo convinti della contrarietà a questi progetti, anche perché sono calati dall’alto, da multinazionali che hanno come obiettivo il guadagno".

Ecco i candidati: Alberto Biral, Luca Pasquini, Ebe Francioni, Enrico Ricci, Martina Bravi, Antonio Baldani, Vincenzo Gallinelli, Francesco Mazzarini, Valentina Indo, Lucrezia Vannucci.

Nicola Petricca