"Abbiamo risolto i problemi creati da Savelli"

Il vicesindaco Michele Chiarabilli risponde a Rifondazione sulla questione della stanza della Corte Alta che il Comune ha acquistato da un privato per dare continuità ai locali che ospitano pinacoteca e museo archeologico. Lo fa, scrive, "anche se ci eravamo imposti come maggioranza di non rispondere più ad una forza politica che l’elettorato ha ritenuto non idonea per farsi rappresentare in consiglio comunale".

Dopo aver notato che dallo stile del comunicato di Rifondazione si potrebbe desumere che l’autore sia Renzo Savelli, scrive Chiarabilli: "Alla domanda “cosa farà il comune della stanza acquisita in mezzo alla Corte Alta?“ la risposta è che la giunta Berloni è stata in grado di risolvere un problema creato dall’amministrazione di cui faceva parte proprio Savelli. Proprio lui, infatti, fu uno dei promotori, a suo tempo, dell’acquisizione, senza rispettare il diritto di prelazione di uno degli eredi, e trascinando il Comune in un contenzioso partito dal 1999 e approdato nelle aule dei tribunali nei primi mesi del 2004; ci saremmo augurati che invece di scrivere contro l’attuale giunta Savelli avesse invece chiesto scusa ai forsempronesi per 19 anni di cause (3 gradi di giudizio) e oltre 30mila euro di spese legali".

Ancora: "L’attuale esecutivo ha acquisito quell’appartamento e relativo terreno di fronte circa un anno fa e si è attivato presentando un progetto per 464mila euro per la riqualificazione del parcheggio (eliminazione del relativo orto) e per la sistemazione del muro di fronte (cortile), tra l’altro finanziato nei mesi scorsi in parte con un contributo di circa 370mila euro dalla Regione. Dopodiché non ci trovo nulla di male se per questa giunta l’obiettivo principale è unire la messa a norma per la sicurezza dei musei già esistenti (pinacoteca e museo) con la futura possibilità di garantire maggiori spazi per l’enorme quantità di reperti disponibili e parcheggiati attualmente nei depositi. Savelli stia pure sereno che in futuro utilizzeremo nel migliore dei modi quegli spazi. Padrone di non condividere le scelte scaturite dal confronto con l’assessore Romiti e il consigliere Nocelli, ma sarebbe il colmo se volesse decidere lui dopo aver creato solo problemi dal punto di vista amministrativo". Già, perché secondo Chiarabilli "la giunta Berloni in due anni ha risolto o sta risolvendo tre problemi sui quali l’ex-amministratore si era riempito solo la bocca senza portare a casa mai nulla: l’appartamento alla Corte Alta, l’acquisto della baita sulle Cesane e l’acquisizione del parcheggio di via Umberto I al servizio del contro storico".

Ancora più veleno nella coda: "Savelli continui pure a fare il “portaborse“ politico degli ex-amministratori grillini, che prima invece attaccava per palese incapacità e immobilismo; continui pure a scrivere libri sulla storia di Fossombrone, ma sulla questione “Corte Alta“ avrebbe fatto un figurone a tacere e a lasciar fare a chi invece ha risolto un problema che aveva creato lui".

a. bia.