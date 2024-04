"Abbiamo spostato di un chilometro l’acquedotto"

Nell’ambito dei lavori per la nuova circonvallazione di Muraglia è stato necessario ‘deviare l’attuale tracciato dell’acquedotto principale di Pesaro per circa un chilometro. "L’intervento realizzato dal personale di Marche Multiservizi – ha detto l’amministratore delegato di MMS, Mauro Tiviroli –, ha richiesto l’impiego di tecniche e tecnologie innovative a basso impatto ambientale ed ha interessato l’infrastruttura idrica più importante della provincia. L’acquedotto è stato realizzato a metà degli anni ’70, per entrare in esercizio a metà anni ’80. E’ una “autostrada blu“ che serve oltre 200mila abitanti residenti nei Comuni di Pesaro, Gradara, Tavullia, Vallefoglia, Montelabbate, Colli al Metauro, Terre Roveresche, Mondavio e Fano. Lo spostamento dell’acquedotto si è reso necessario per evitare interferenze e consentire la realizzazione della Circonvallazione. Per farlo abbiamo dovuto realizzare una sorta di ‘bretella idrica’, posando una nuova tubazione in acciaio con una tecnica ‘No dig’ innovativa che ci ha permesso di ottenere benefici importanti: riduzione delle emissioni di CO2, minor durata dei cantieri, minor consumo di materiali e risorse, riduzione dei volumi del materiale di risulta da trasportare a smaltimento, minore impatto sulla viabilità e riduzione dell’inquinamento acustico ed ambientale".