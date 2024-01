"Abbiamo vinto con l’impegno e la nostra passione"

La vittoria, finalmente. Dopo cinque pareggi di fila e un successo visto sfumare in extremis nello scorso turno contro la Spal. "Ci voleva questo successo, peraltro in uno scontro salvezza. E’ una vittoria particolarmente importante che ci consente di guadagnare punti preziosi", evidenzia il tecnico Banchieri dopo l’affermazione in casa dell’Olbia. "E’ stata sofferta, voluta. La squadra ha giocato bene contro un avversario ben costruito, un gruppo ben allenato. E l’abbraccio a fine gara credo dica molto del nostro gruppo: sintetizza quanto lavoro, quanta passione mettiamo in tutto ciò che facciamo durante la settimana e quanto ottenuto ci rende orgogliosi. E idealmente posso dire che il nostro è l’abbraccio ai sostenitori che fanno tanti sacrifici per seguirci anche in trasferte proibitive. E’ stata una gara preparata bene e affrontata al meglio. Abbiamo costruito diverse occasioni da rete e, ripeto, l’approccio è stato buono, così come anche la gestione del resto del match. Era uno scontro diretto importante, volevamo farlo nostro e fa piacere che siamo riusciti nell’intento ma soprattutto sono molto felice della prestazione fatta da parte di tutti". Ha ritrovato il fratello gemello in campo, come quando erano bambini. Gian Marco Neri ha avuto così modo di difendere il lavoro di Filippo, qualche metro più indietro, in porta. "Ringrazio il direttore, la società che hanno permesso a me e a mio fratello di ritrovarci a giocare nella stessa squadra, è una cosa bellissima ed è da tanto che non accadeva”, spiega il difensore entrato nella ripresa.