Abbonamenti, ecco dove ritirarli

Sono in vendita sul circuito Vivaticket i biglietti per l’amichevole di domani tra Vuelle e San Giobbe Chiusi (B Nazionale), in programma alle ore 18 al PalaPanzini di Senigallia. Disponibili 900 tagliandi al prezzo unico di 5 euro. L’amichevole rappresenta la prima occasione per vedere dal vivo le giocate di Kay Felder, al debutto in maglia biancorossa. Intanto, coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento per assistere alle partite casalinghe dei biancorossi nella stagione 2025/2026 possono ritirarli presentando la ricevuta rilasciata al momento della sottoscrizione. Le tessere saranno ritirabili presso l’Hotel Clipper (in viale Guglielmo Marconi) lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 settembre dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20 oppure sabato 20 settembre nella sede della Vuelle (in via Bertozzini), negli stessi orari. La campagna abbonamenti, dopo l’impennata all’apertura della seconda fase, ora sta andando un po’ più a rilento e ha toccato ieri quota 1.850. E’ possibile sottoscrivere la tessera per la nuova stagione sino a giovedì 25 settembre anche attraverso il circuito Vivaticket (solo per le tariffe Intero, Under 25 e Over 70), ma tutti coloro che lo faranno all’Hotel Clipper riceveranno un voucher sconto da utilizzare per un apericena presso "Salsedine", locale interno all’hotel. E’ possibile rinnovare l’abbonamento per una terza persona portando il modulo della privacy 25-26 compilato e firmato dalla stessa, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità.

e.f.