Abbonamenti, i rinnovi sono 1.705. E anche Baldini dà l’esempio

Chiusa ieri la prima fase della campagna abbonamenti per la stagione 2025/26 della Vuelle. I rinnovi dopo dieci giorni a disposizione dei vecchi abbonati sono stati 1.705. Negli ultimi due giorni la vendita è andata forte, ma siamo ancora lontani dai 2.217 dell’anno scorso: si confida nella seconda fase, con alcuni settori e prezzi cambiati, che potrebbero riservare delle sorprese positive.

Nell’ultimo giorno dei rinnovi, si è presentato al cancello della sede di via Bertozzini anche il presidente del Loreto, Vincenzo Baldini, in compagnia del papà di un suo giocatore: "Siamo qui per fare l’abbonamento e spero che il presidente della Vuelle, Andrea Valli, faccia lo stesso con noi perché tutti amiamo la pallacanestro e credo che dobbiamo sostenerci". Un bel gesto quello del presidente gialloblù, che fra una settimana, sabato 20 settembre, si appresta a vivere l’esordio casalingo in serie B nazionale contro Piombino, al Palamegabox di Campanara. E’ possibile che alcuni appassionati incalliti della palla a spicchi abbiano acquistato entrambe le tessere, visto che il Loreto giocherà il sabato mentre la Vuelle di domenica, evitando così sovrapposizioni.

La curiosità, però, sarebbe sapere se qualche tifoso storico dei biancorossi, deluso dai risultati degli ultimi anni, ha rinunciato ad abbonarsi alla Vuelle per andare a seguire il Loreto in un campionato che manca in città da vent’anni e può rivelarsi interessante per conoscere le nuove generazioni italiane che si affacciano a questi livelli e che, in futuro, potrebbero essere giocatori di serie A. Di sicuro, per gli addetti ai lavori sarà un appuntamento imperdibile per scovare qualche talento.

Intanto, chiusa la prima fase, la campagna abbonamenti prosegue oggi solo nei posti liberi e dopo il ‘reset’ sui posti non rinnovati ripartirà lunedì 15 all’Hotel Clipper dove è probabile che ci sia un altro piccolo ‘assalto’ per accaparrarsi i posti migliori fra quelli lasciati vacanti da chi non li avrà confermati.

